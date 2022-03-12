США ввели санкции против руководства Новикомбанка

США ввели санкции против руководства финансового учреждения государственной корпорации «Ростех» Новикомбанка. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

«Госдеп США нацелен на элиты, близкие к Путину, принимая санкции против Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка», — говорится в сообщении ведомства.

Также Госдеп добавил в санкционный список ряд членов правления банка и несколько топ-менеджеров компании ABR Managment, а также бизнесмена Юрия Ковальчука и членов его семьи.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина и лидера КПРФ Геннадию Зюганова, а также против супруги пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки и его совершеннолетних детей Николая и Елизаветы.

Также США объявили о следующем шаге в запрете «импорта товаров из нескольких основных секторов российской экономики». В страну запретят завозить спиртное, морепродукты и бриллианты из РФ.