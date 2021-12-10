США ввели санкции против российского вуза и его ректора

Министерство финансов США включило в санкционный список Европейский институт ЮСТО, расположенный в Москве, и его ректора Дмитрия Соина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения предусматривают заморозку счетов вуза и ректора, которые есть на территории США, а также запрет на сотрудничество с институтом и Соиным. Это так называемые вторичные санкции, под которые попадают те, кто нарушил первичные ограничения на сотрудничество с Северной Кореей.

Как сообщил ТАСС, по мнению американцев, вуз и его руководитель помогали рабочим из КНДР получать студенческие визы в Россию.

На сайте ЮСТО указано, что вуз работает в Москве с 1995 года. Он предоставляет обучение студентам на юридическом, экономическом факультетах, а также факультете менеджмента. Кроме этого там есть кафедра активного долголетия, где изучают ароматерапию. Желающие могут пройти курсы по теме «Манипуляция сознанием: защита и нападение».

В расширенном санкционном списке оказались 14 граждан Северной Кореи, Китая Мьянмы и Бангладеш, а также девять организаций из этих стран.