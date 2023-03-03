Мир 03 марта 2023, 19:11 США ввели санкции против российских следователя и судьи Минфин США сообщил о санкциях в отношении следователя и судьи из России РИА «Новости»

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США ввели очередные санкции против российских деятелей. Рестрикции коснулись следователя и московского судьи. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

В санкционный список включили замминистра юстиции Олега Свириденко, судью Басманного суда Елену Ленскую и следователя по особо важным делам Следственного комитета России Андрея Задачина.

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Всего в обновленный черный список попали шесть россиян.

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В пятницу, 3 марта, американский Минторг ввел санкции против 37 компаний из разных стран мира, в частности из России, Белоруссии и Китая. Под ограничения подпал отечественный поставщик электронных компонентов и контрольно-измерительного оборудования DMT Electronics.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что введенные западными странами антироссийские санкции ударили не только по России, но и по всей мировой торговле. По его словам, последствия от бесконечных рестрикций будут иметь долгосрочный характер. Он подчеркнул, что финансовая независимость и устойчивость рынка поможет защитить страну от ограничений Запада.