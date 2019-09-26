США ввели санкции против Рауля Кастро
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В заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что «будучи первым секретарем вооруженных сил Кубы», Кастро отвечал за действия этой страны по поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро «путем насилия, запугивания и репрессий».
«Сотрудники кубинских сил безопасности совместно с военными и разведкой Мадуро причастны к грубым нарушениям прав человека и злоупотреблениям в Венесуэле, включая пытки», — отметил глава Госдепа.
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Всем лицам, против которых вводятся санкции, запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.
Раулю Кастро 88 лет, в 2008–2018 годах он являлся главой государства и правительства Кубы, а также был главнокомандующим ее вооруженных сил.
Рауль — младший брат и соратник лидера кубинской революции Фиделя Кастро, возглавлявшего страну с 1959 по февраль 2008 года. Фидель Кастро скончался в 2016 году.
С апреля 2018 года Кубой и ее армией руководит президент Мигель Диас-Канель Бермудес.