Американские власти расширили санкции против России. В санкционный список внесли 33 человека и 22 компании, а также 70 судов под флагом России. Об этом сообщили на сайте Минфина США.

Рестрикции коснулись топ-менеджеров Сбербанка, в том числе заместителей предправления кредитной организации Ольги Голодец и Беллы Златкис. Кроме того, в санкционный список включили руководителей Газпромбанка, Московский индустриальный банк и его дочерние компании.

Против самого Газпромбанка не вводили блокирующих санкций или ограничений, которые ранее коснулись ряда других российских кредитных организаций. В Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что таким образом США подают сигнал, что Газпромбанк — «не убежище», поэтому ввели санкции против топ-менеджеров, но не запрещали взаимодействие и не замораживали активы.

Под санкции подпал и Илья Елисеев, однокурсник заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Также власти США ввели санкции против Первого канала, НТВ и телеканала «Россия 1».

Американцам и американским компаниям также запретили предоставлять российским организациям услуги в области аудита, консалтинга и маркетинга.

Китайское издание Global Times ранее написало, что односторонние санкции США против России незаконны и являются грабежом, передавало Utro.ru.