США ввели санкции против Нацбанка Ирана

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене после атаки на саудовские НПЗ Подробнее

Трамп заявил, что в этот раз Вашингтон ввел самые жесткие ограничении, которые когда-либо были наложены на эту страну. Также президент сказал, что США «всегда готовы» к необходимым военным мерам.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что для Тегерана Национальный банк был «последним источником средств».

Москва не считает односторонние санкции Вашингтона легитимными. Директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов подчеркнул, что меры Трампа не изменят подход России к Ирану, сотрудничество в банковской сфере будет продолжаться.

Два нефтеперерабатывающих завода Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападения на предприятия взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в атаках Иран.

Тегеран отверг все обвинения и отказался от любых переговоров с США. Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп поручил существенно ужесточить санкции против Тегерана.