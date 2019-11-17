США ввели санкции против министра МВД Кубы

США внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Гандарилья за «причастность к нарушению прав человека» в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном сообщении госдепартамента.

«Госдепартамент вносит в списки Хулио Сесара Гендарилью Бермехо, главу министерства внутренних дел Кубы […] за его причастность в рамках руководящих обязанностей к существенным нарушениям прав человека в Венесуэле», — приводит РИА «Новости» фрагмент распространенного Госдепом заявления.

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Под американские санкции также попали двое детей министра внутренних дел Кубы.

В сентябре Соединенные Штаты ввели ограничения против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его детей. В заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорилось, что «будучи первым секретарем вооруженных сил Кубы», Кастро отвечал за действия этой страны по поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро «путем насилия, запугивания и репрессий».

Всем лицам, против которых вводятся санкции, запрещается въезд на территорию США.