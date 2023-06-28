Мир 28 июня 2023, 01:30 США ввели санкции против компаний, связанных с Пригожиным Минфин США ввел санкции против четырех компаний за связи с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным РИА «Новости»

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Американские власти расширили санкции против России. В черный список попали одна компания и один гражданин РФ, которые, по данным Минфина США, связаны с главой и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Кроме этого, ограничения ввели против трех зарубежных фирм по тем же основаниям. Документ опубликовали на сайте министерства.

Санкции наложили на Андрея Иванова, который якобы является исполнительным директором ЧВК «Вагнер», на две компании из ЦАР, на фирму из ОАЭ и одно российское предприятие.

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По данным Министерства финансов США, эти организации участвовали в торговле золотом для финансирования частной военной компании на Украине и в Африке.

«Данные компании занимались незаконными сделками с золотом для финансирования группы „Вагнер“ для поддержания и расширения ее вооруженных сил, в том числе на Украине и в Африке», — сказано в заявлении.

В январе США признали ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против лиц и компаний, связанных с ней. Тогда в черный список попало АО «Терра Тех» — фирма, которая поставляет снимки, полученные с коммерческих спутников.