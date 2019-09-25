США ввели санкции против компаний, перевозивших нефть из Венесуэлы на Кубу

Минфин США ввело санкции в отношении четырех компаний, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу. В результате предыдущих жестких мер «остров Свободы» уже испытывает острую нехватку бензина.

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По сообщению агентства Reuters, глава казначейства Стиве Мнучин сообщил, что Вашингтон продолжит политику давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в США считают незаконным. Министр финансов отметил, что несмотря на принятые в январе запретительные меры в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, государственная кубинская компания по импорту и экспорту нефти Cubametales и другие кубинские компании «продолжают обходить санкции, осуществляя поставки нефти из Венесуэлы».

«Венесуэльская нефть… не должна использоваться в качестве инструмента для ведения переговоров, поддержки диктаторов и продления узурпацию власти», — заявил Мнучин.

Под санкции попала базирующаяся на Кипре компания Caroil Transport Marine Ltd и три ее судна.

Запретительные меры коснутся панамских фирм Trocana World Inc, Tovase Development Corp и Bluelane Overseas SA вместе с принадлежащими им танкерами.

«Правительство США проводит жестокую и геноцидную политику по ужесточению блокады и финансовому преследованию, в дополнение к блокированию поставок нефти на Кубу», — ответил на сообщение о новых санкциях президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Несмотря на ранее введенные санкции поставки нефти из Венесуэлы на Кубу не прекратились. Но ввоз топлива был явно недостаточным, что вызвало длинные очереди на заправочных станциях.

Также отмечены были перебои в движении общественного транспорта.