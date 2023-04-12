Важное 12 апреля 2023, 17:50 США ввели санкции против Хуснуллина, «Мегафона» и «Юнармии» Минфин США ввел санкции против вице-премьера Хуснуллина, «Мегафона» и «Юнармии» РИА «Новости»

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин попал в новый санкционный список США. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Кроме него, ограничения затрагивают компанию «Мегафон», патриотическое общественное движение «Юнармия», ЧВК «Патриот» и «Металлоинвест».

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Всего в новый список вошли около 90 юридических и 30 физических лиц. Помимо россиян и отечественных организаций, в списке оказались граждане Кипра, Венгрии и Узбекистана, а также расположенные в этих странах предприятия.

Кроме того, санкционные ограничения коснулись 19 связанных с Россией торговых судов, бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.

Президент Владимир Путин прогнозировал, что санкции против России останутся на долгий срок. По его словам, в текущей ситуации стране необходимы преобразования для достижения стратегического суверенитета и развития государства, писал RT.