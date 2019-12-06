США ввели санкции против хакерской группировки Evil Corp. Ей якобы руководит москвич на Lamborghini

В Лондоне зарегистрированную в РФ Evil Corp назвали самой вредоносной бандой хакеров в мире, а США ввели санкции против группировки и связанных с ней компаний. Якобы лидер киберпреступников — некий Максим Якубец. «360» выяснил, что натворили хакеры и почему их «прописали» в Москве.

Источник фото: flickr.com/Richard Patterson

Вычисляли преступников сразу несколько организаций: ФБР, британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и Национальный центр кибербезопасности (NCSС). Об этом сообщили на сайте NCA. В адрес главы банды власти США выдвинули официальные обвинения.

По данным агентств, Якубец — 32-летний москвич, известный онлайн под псевдонимом Aqua. Его обвиняют в организации международных компьютерных атак и банковских махинаций, совершавшихся на протяжении десяти лет. Все это время хакеры атаковали Великобританию и Штаты. Работали же нанятые москвичом люди в столичных кафе, уверяют правоохранители.

Сам Якубец зарабатывает явно неплохо. Он ездит на Lamborghini Huracan, а в номерном знаке авто читается слово «вор». При этом состоятельный парень уже занят. На собственную свадьбу два года назад он потратил более четверти миллиона фунтов, как сообщает NCA. В Twitter организации даже есть кадры с торжества россиянина.

Москвича пока не поймали. За помощь в его заключении под стражу обещают пять миллионов долларов. Это самое большое вознаграждение за хакера. Также против Максима и связанных с бандой компаний ввели санкции. Теперь любое их имущество, к которому у США есть доступ, будет арестовано, а американцам запрещено вести с ними любые дела.

Расследование против Evil Corp зарубежные правоохранители начали пять лет назад. Тогда в их поле зрения попал троян Dridex. В 2016 году его встроили в системы порядка 300 организаций в 40 странах. Это позволяло перехватывать банковские реквизиты и выводить деньги со счетов.

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Также Якубец проходит в США фигурантом по делу против Евгения Богачева. Последнего подозревают в распространении вредоносного софта под названием Zeus. Из-за него американцы потеряли порядка 70 миллионов долларов. Глава Evil Corp якобы помогал Евгению находить так называемых денежных мулов, которые упрощали вывод средств со счетов. Сам Богачев находится в розыске. За помощь в его задержании власти обещают три миллиона долларов.

Сеть для отмывания денег также раскрыли и в Великобритании. По этим делам восемь человек приговорили в общей сложности к 40 годам тюремного заключения.

По словам замглавы ФБР Дэвида Боудича, действия Evil Corp — очередная демонстрация усиления российской киберпреступности в мире.