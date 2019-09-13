США ввели санкции против хакеров Северной Кореи

Сигал Манделкер сказала, что санкции введут против групп Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel. Она отметила, что причиной этого стало «проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры».

«Мы продолжим способствовать сохранению санкций США и ООН в отношении КНДР и будем работать с международным сообществом в обеспечении кибербезопасности», — добавила она.

По ее словам, группы занимались кибершпионажем, кражей данных и средств, распространением вредоносных программ в отношении иностранных правительств, военных, бизнеса, промышленности и СМИ, сообщила «Газета.ru».