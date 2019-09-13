США ввели санкции против хакеров Северной Кореи
Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер заявила, что Вашингтон введет санкции против хакерских групп из Северной Кореи. Их обвинили в проведении кибератак. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов (OFAC).
Сигал Манделкер сказала, что санкции введут против групп Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel. Она отметила, что причиной этого стало «проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры».
«Мы продолжим способствовать сохранению санкций США и ООН в отношении КНДР и будем работать с международным сообществом в обеспечении кибербезопасности», — добавила она.
По ее словам, группы занимались кибершпионажем, кражей данных и средств, распространением вредоносных программ в отношении иностранных правительств, военных, бизнеса, промышленности и СМИ, сообщила «Газета.ru».