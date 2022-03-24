США ввели санкции против Госдумы и оборонных предприятий РФ

Министерство финансов США объявило о введении нового пакета санкций в отношении физических и юридических лиц РФ. Документ появился на сайте ведомства.

Санкции введены против Госдумы в целом (в частности, под ограничения подпали 328 парламентариев), а также десятков предприятий оборонного сектора, главных вертолетостроительных компаний, «Тактического ракетного вооружения».

Ранее советник президента США по безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что новые санкции затронут «как физлиц, политиков, олигархов, так и организации». По словам Салливана, страны «Большой семерки» будут согласовывать механизмы, которые блокируют варианты обхода ограничений.

Санкции в отношении России расширила и Великобритания. В санкционный список попали еще 59 физических лиц (предприниматель Олег Тиньков, государственный и банковский деятель Герман Греф и другие), а также кредитные организации: Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.