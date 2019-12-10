США ввели санкции против главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова
Госдепартамент США включил в санкционный список главу МВД по городу Грозный Аслана Ирасханова «за серьезные нарушения прав человека». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.
В официальном документе указано, что Госдепартамент применило санкции к главе УМВД Грозного за его «причастность к серьезным нарушениям прав человека».
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В частности, американские чиновники заявили, что в отношении Ирасханова имеются «заслуживающие доверия предположения» о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек.
По их мнению, это могло произойти в то время, когда Аслан Ирасханов возглавлял «отряд полиции А. А. Кадырова».
Ранее глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует разработать санкционный законопроект в сфере прав человека, аналогичный «акту Магнитского» в США.