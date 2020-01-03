США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы

Также под санкции попали двое детей министра — Дебора и Леопольдо Гонсалес. Всем троим запрещен въезд в США.

По данным Госдепартамента, военное министерство Кубы «причастно к грубым нарушениям прав человека и злоупотреблениям в Венесуэле», включая пытки и жестокое обращение по отношению к венесуэльцам, выступающим против Мадуро.

В ноябре 2019 года Госдепартамент ввел санкции против главы кубинского МВД Хулио Сесара Гандарилью и двоих его детей. Американские власти обвиняли Гандарилью в причастности к незаконным задержаниям и арестам политзаключенных.

Дипломатические отношения США и Кубы восстановились в 2015 году, во время президентства Барака Обамы. После прихода в Белый дом Дональда Трампа отношения вновь стали ухудшаться. В октябре США запретили большинство авиаперелетов, до этого ограничив туристические и образовательные поездки на Кубу.