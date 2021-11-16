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    16 ноября 2021, 13:01

    США ввели санкции против Генпрокуратуры Никарагуа

    Генпрокуратура Никарагуа попала под американские СМИ

    Артур Блянихов

    Американский Минфин сообщил о вводе ограничительных мер в отношении некоторых граждан Никарагуа. Об этом сообщил RT.

    Отмечается, что под санкции попала Генеральная прокуратура Никарагуа, а также девять должностных лиц страны. В ведомстве объяснили, что ограничительные меры ввели в ответ на «фиктивные общенациональными выборы» в Никарагуа.

    «Режим [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги использует закон и институты для задержания представителей политической оппозиции и лишения жителей Никарагуа права голоса», — говорится в сообщении.