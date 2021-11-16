США ввели санкции против Генпрокуратуры Никарагуа

Американский Минфин сообщил о вводе ограничительных мер в отношении некоторых граждан Никарагуа. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что под санкции попала Генеральная прокуратура Никарагуа, а также девять должностных лиц страны. В ведомстве объяснили, что ограничительные меры ввели в ответ на «фиктивные общенациональными выборы» в Никарагуа.

«Режим [президента Никарагуа Даниэля] Ортеги использует закон и институты для задержания представителей политической оппозиции и лишения жителей Никарагуа права голоса», — говорится в сообщении.