США ввели санкции против двух руководящих сотрудников СК Сургута

США приняли решение ввести санкции против двух сотрудников СК России в Сургуте, которые занимают руководящие должности. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщил Государственный департамент страны.

Санкции направлены на руководителя следственного отдела Сургута Владимира Ермолаева и старшего следователя отдела Степана Ткача. Им и их ближайшим родственникам с нынешнего момента запрещается въезд на территорию США.

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Следователи, против которых введены санкции, обвиняются в причастности к пыткам последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Кроме того, Ермолаев и Ткач обвиняются в нарушении прав граждан, которые являются членами этой организации, и неподобающем с ними обращении.

«Госдепартамент обладает заслуживающей доверие информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами „Свидетелей Иеговы“* в Сургуте, Россия», — сказано в заявлении Государственного департамента США.

Уточняется, что Ермолаев и Ткач обвиняются как минимум в семи случаях нарушения прав последователей религиозной организации.

*«Свидетели Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.