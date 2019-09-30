США ввели санкции против двух россиян за «вмешательство в выборы»

Трамп на год продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы Подробнее

В ограничительный список попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров. США внесли их в санкционный перечень, так как они якобы имеют отношение Агентству интернет-исследований.

Кроме того, в документе значатся такие компании, как Autoplex Transport, Beratex Group Ltd и LinBurg Industries Ltd. Первые две зарегистрированы на территории Сейшельских островов, а последняя имеет регистрацию в Чехии. Минфин считает, что организации связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Российского предпринимателя Вашингтон подозревает в финансировании Агентства интернет-исследований, которое якобы причастно к вмешательству в американские выборы.

Россия попала под американские санкции после выборов в США 2016 года. Спецслужбы Штатов обвиняли во вмешательстве в ход голосования не только российскую сторону, но и Китай, а также Иран. Вашингтон ввел против Москвы ограничительные меры, но в Кремле отрицают какое-либо вмешательство в выборы.