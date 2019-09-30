  • США ввели санкции против двух россиян за «вмешательство в выборы»

    30 сентября 2019, 17:24

    Дамир Матюхин

    США ввели санкции против двух россиян и трех компаний из РФ за «вмешательство в выборы» 2016 года. Об этом сказано в заявлении американского Минфина.
    США ввели санкции против двух россиян за «вмешательство в выборы»

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    В ограничительный список попали Денис Кузьмин и Игорь Нестеров. США внесли их в санкционный перечень, так как они якобы имеют отношение Агентству интернет-исследований.

    Кроме того, в документе значатся такие компании, как Autoplex Transport, Beratex Group Ltd и LinBurg Industries Ltd. Первые две зарегистрированы на территории Сейшельских островов, а последняя имеет регистрацию в Чехии. Минфин считает, что организации связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Российского предпринимателя Вашингтон подозревает в финансировании Агентства интернет-исследований, которое якобы причастно к вмешательству в американские выборы.

    Россия попала под американские санкции после выборов в США 2016 года. Спецслужбы Штатов обвиняли во вмешательстве в ход голосования не только российскую сторону, но и Китай, а также Иран. Вашингтон ввел против Москвы ограничительные меры, но в Кремле отрицают какое-либо вмешательство в выборы.