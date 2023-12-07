Важное 07 декабря 2023, 18:43 США ввели санкции против двух россиян и компании «Русстрой» Минфина США пополнил санкционный список двумя россиянами и компанией «Русстрой» РИА «Новости»

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Министерство финансов США внесло в санкционный список заподозренных в терроризме и киберпреступлениях россиян Андрея Коринца и Руслана Перетятько, а также компанию «Русстрой». Об этом со ссылкой на постановление американского ведомства сообщило РИА «Новости».

Кроме россиян, в список попали граждане Йемена, Ливана и Турции, а также еще восемь компаний из разных стран.

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Сегодня же санкции против двоих россиян ввела Великобритания. В официальном заявлении, опубликованном на сайте правительства, говорится, что офицер ФСБ Руслан Перетятько и участник хакерской группы Callisto (она же Seaborgium, Star Blizzard, Cold River) Андрей Коринец стояли за хакерскими атаками, чтобы получить доступ к несанкционированному доступу к конфиденциальным данным.

Издание iNews сообщило, что МИД Великобритании с 2021 года скрывал масштабную утечку личных данных сотрудников, организованную хакерами Китая и России. По данным журналистов, заражение серверов произошло через рабочий компьютер одного из дипломатов, который скачал вредоносную программу из электронного письма. Секретных данных хакеры не получили, но правительство приняло решение скрыть скандал от общества.