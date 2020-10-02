США ввели санкции против Белоруссии

Санкции ввели против заместителей министра внутренних дел Белоруссии Хазалбека Атабекова и Александра Барсукова, секретаря центризбиркома республики Елены Дмухайло, а также заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова. Кроме того, в санкционный список попали глава МВД Юрий Караев, его заместитель, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, а также начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Ранее саммит глав государств Евросоюза одобрил список санкций в отношении почти 40 официальных лиц Белоруссии. В ответ на это Минск ввел зеркальные ограничения против Великобритании и Канады. Кто именно попал под санкции республики, неизвестно, потому что список не стали публиковать «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

2 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ответные санкции, которые ввела Белоруссия, будут автоматически действовать и на территории России. При этом она назвала действия ЕС в отношении республики открытым давлением на ее власть, которая старается нормализовать внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.