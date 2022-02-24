США ввели санкции против Белоруссии за поддержку России

США ввели санкции против 24 физических и юридических лиц Белоруссии за поддержку российской военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил американский Минфин.

В числе прочих, американские санкции коснутся министра обороны Белоруссии и государственного секретаря Совета безопасности республики. Также ограничения наложены на два крупных государственных банка республики.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

Ранее президент Украины Александр Лукашенко сообщил, что держит на контроле вопрос признания ЛДНР и не исключил в перспективе принятия положительного решения.

США и ряд других стран ввели санкции против России за начало спецоперации. В списке оказались некоторые крупные российские банки — в их числе «Сбер», Альфа-Банк, Газпромбанк и ВТБ.