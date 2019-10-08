США ввели санкции против 28 китайских организаций

Пекин объяснил, кто распространяет слухи о лагерях перевоспитания для мусульман Подробнее

Эти организации «были замешаны в нарушении прав человека и злоупотреблениях в ходе кампании, проводимой Китаем против уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», говорится в пресс-релизе.

Под санкции попало бюро общественной безопасности автономного района, 19 его региональных структур и восемь коммерческих компаний.

Среди организаций, включенных в список, по данным The New York Times, Hikvision и Dahua Technology — ведущие мировые производители оборудования для видеонаблюдения. Также санкции ввели против компаний, специализирующихся на работе с базами данных, искусственном интеллекте и распознавании голоса.