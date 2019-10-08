  • США ввели санкции против 28 китайских организаций

    08 октября 2019, 02:58

    Кирилл Фролов

    Министерство торговли США решило внести в санкционный список 28 китайских компаний и организаций из-за нарушения прав уйгуров и других мусульман в КНР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    США ввели санкции против 28 китайских организаций

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    Эти организации «были замешаны в нарушении прав человека и злоупотреблениях в ходе кампании, проводимой Китаем против уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», говорится в пресс-релизе.

    Под санкции попало бюро общественной безопасности автономного района, 19 его региональных структур и восемь коммерческих компаний.

    Среди организаций, включенных в список, по данным The New York Times, Hikvision и Dahua Technology — ведущие мировые производители оборудования для видеонаблюдения. Также санкции ввели против компаний, специализирующихся на работе с базами данных, искусственном интеллекте и распознавании голоса.