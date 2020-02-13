США ввели санкции против трех российских оборонных предприятий

Американцы внесли три российских предприятия оборонно-промышленного комплекса в санкционный список. Они якобы «нарушили» запрет на поставки товаров, технологий или услуг, связанных с оружием массового поражения, в Иран, Северную Корею и Сирию.

По данным RT, ограничения касаются Конструкторского бюро приборостроения, Научно-производственного объединения машиностроения и Кумертауского авиационного производственного предприятия.

Эксперты уверены, что решение США не связаны ни с какими нарушениями, они просто хотят получить конкурентное преимущество для своего оружия на зарубежных рынках.

«Россия никогда не была замешана ни в чем подобном. Все это относится к разряду фейковых обвинений, к которым мы уже привыкли», — рассказал RT член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.

Новые санкции означают, что ни одно американское предприятие больше не сможет закупать продукцию у обозначенных российских компаний. То же касается и подразделений организаций и дочерние американские компании.