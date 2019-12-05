США ввели санкции против IT-компаний из России

США ввели санкции против двух граждан России, которых обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. В черный список попали также физические и юридические лица, связанные с хакерской группой Evil Corp.

Согласно документу, опубликованному на сайте Министерства финансов США, санкции введены против Максима Якубца и Игоря Турашева. Их, как и остальных лиц из черного списка, обвиняют во вредоносной деятельности в киберсфере. Всего в перечне 17 человек. Кроме россиян, там есть граждане Испании, Греции, Узбекистана и Украины.

Все компании, попавшие под санкции, зарегистрированы в России.

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«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против компании Evil Corp — российской организации, ответственной за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex», — говорится в сообщении Минфина.

По информации Минфина США, ущерб от деятельности группы Evil Corp составляет 100 миллионов долларов.