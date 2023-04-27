Мир 27 апреля 2023, 20:30 США ввели повторные санкции против ФСБ России США объявили о санкциях в отношении ФСБ за якобы незаконное удержание американцев Pxhere

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Администрация США ввела санкции «за неправомерное задержание американских граждан» против ФСБ России и разведки Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, его слова привел ТАСС.

«Первый пакет санкций вводится против субъектов в России и Иране, которые ранее или в настоящее время удерживают в заложниках или неправомерно задерживают американцев. Эти субъекты в России и Иране пытались использовать их в качестве политического рычага или для получения уступок от Соединенных Штатов», — отметил он.

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По словам чиновника, Федеральная служба безопасности России прямо или косвенно «вовлечена или ответственна за отдачу приказов, контроль или иное руководство неправомерным задержанием граждан США за рубежом».

Также уточняется, что новые санкции коснулись и четырех представителей командования разведки КСИР.

Ранее Федеральная служба безопасности потребовала арестовать журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге. Лефортовский суд принял решение об аресте Гершковича, он будет находиться под стражей до конца мая.