05 декабря 2023, 19:38
США ввели ограничения по экспорту против компаний из России и Китая
Минторг США ввел экспортные ограничения против 28 российских компаний
Соединенные Штаты объявили новые санкции, которые коснулись 28 компаний из России и других стран. Об этом сообщило американское министерство финансов.
В обновленном санкционном списке США оказались фирмы из Китая, Армении, Нидерландов, Белоруссии и других стран.
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Ограничения по экспорту в том числе коснулись белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Минского механического завода имени С. И. Вавилова, Научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» и других.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что антироссийские санкции сохранятся на долгие годы, а США продолжат оказывать давление на Россию. При этом он назвал экономику Соединенных Штатов крупнейшей, но не единственной, ведь наступает период многообразия.
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