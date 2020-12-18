США ввели новый пакет санкций против России

Министерство коммерции США ввело новые рестрикции в отношении российских компаний «Космос Комплект», «Совтест Комп» и гражданина РФ Ильяса Сабирова.

В список санкций были добавлены почти 80 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и некоторых европейских стран.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственный документ, ограничений затронули компании и лица, которые «небезосновательно считаются вовлеченными в <…> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике».

На прошлой неделе под санкции попали футбольный клуб «Ахмат» из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. В Вашингтоне признают, что в России уже не на что накладывать ограничения, но все равно пытаются усилить давление.

Накануне Совет ЕС на полгода продлил экономические санкции против России.