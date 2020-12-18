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    18 декабря 2020, 22:24

    США ввели новый пакет санкций против России

    Анастасия Кукова

    Министерство коммерции США ввело новые рестрикции в отношении российских компаний «Космос Комплект», «Совтест Комп» и гражданина РФ Ильяса Сабирова.
    США ввели новый пакет санкций против России

    В список санкций были добавлены почти 80 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и некоторых европейских стран.

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственный документ, ограничений затронули компании и лица, которые «небезосновательно считаются вовлеченными в <…> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике».

    На прошлой неделе под санкции попали футбольный клуб «Ахмат» из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. В Вашингтоне признают, что в России уже не на что накладывать ограничения, но все равно пытаются усилить давление.

    Накануне Совет ЕС на полгода продлил экономические санкции против России.