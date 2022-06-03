США ввели новые санкции против российских и белорусских предприятий

Новый санкционный список обнародовало в четверг министерство торговли США. В него вошло 71 одно предприятие из России и Белоруссии, они попали под рестрикции из-за ситуации на Украине. Документ опубликовали в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства Соединенных Штатов.

В перечне 65 юридических лиц из России, среди них ряд ведущих предприятий авиа- и судостроительной отраслей. В список внесли «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева», Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», морское бюро машиностроения «Малахит», морское конструкторское бюро «Алмаз».

Ограничения также коснутся нескольких дочерних подразделений Российской академии наук. Рестрикции наложили на «Газпром Нефть Шельф», Главное управление глубоководных исследований министерства обороны России, а также на ряд других юридических лиц.

Минфин США расширил санкционный список россиян. В него вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр строительства Ирек Файзуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев.