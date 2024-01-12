Мир 12 января 2024, 02:09 США ввели новые санкции против россиян за якобы «получение ракет из КНДР» Блинкен: США вводят санкции против физлица и трех юрлиц России Pixabay

Читать 360tv в

США добавили в санкционный список три юридических лица из РФ и одного россиянина. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, слова которого привело агенство Reuters.

Блинкен не стал раскрывать, какие конкретно лица пополнили санкционный список. Госсекретарь отметил, что попавшие под ограничения якобы содействовали передаче России северкорейского оружия, которое использовалось для ударов по Украине.

Реклама

Политик пообещал, что Штаты продолжат отслеживать взаимоотношения России и КНДР, и подчеркнул, что Штаты готовы «предпринять дальнейшие действия». Госдеп ранее анонсировал меры, которые должны противодействовать военно-техническому сотрудничеству двух государств.

Российская сторона неоднократно опровергала обвинения в получении северокорейского оружия. Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Западу так и не удалось предъявить доказательства их использования.

Это не помешало Белому дому в начале января в очередной раз обвинить Россию в закупке оружия не только из КНДР, но и из Ирана.