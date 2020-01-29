США ввели новые санкции против России

Еще восемь россиян и одна компания пополнили санкционный список Соединенных Штатов. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на министерство финансов.

Известно, что под американскими санкциями оказалась компания «Гранд сервис экспресс». Она занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в Крым. Также санкции введены против временного исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

Санкции были введены Соединенными Штатами вслед за Евросоюзом.

«Оператор поездов в Крым „ГрандСервисЭкспресс“ работает на территории РФ, поэтому санкции США не скажутся на деятельности компании», заявил РИА «Новости» представитель оператора.

В середине декабря 2019 года стало известно, что Министерство финансов США исключило из санкционного списка связанные с деятельностью в киберсфере три российские компании.