Мир 01 апреля 2024, 07:47 США ввели новые санкции против Китая Reuters: США установили запрет на воз и продажу части ноутбуков в Китай Vincent Isore/Keystone Press Agency / Global Look Press

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США ввели новые ограничения на экспорт ИИ-чипов и оснащенных ими ноутбуков в Китай. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ограничения затронут в том числе новейшие чипы искусственного интеллекта, разработанные компанией Nvidia.

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Целью американских санкций является сдерживание китайской технологической промышленности. Новые санкции вступят в силу с 4 апреля. Основой для ограничений стали правила, введенные еще в октябре прошлого года.

Американское министерство торговли, которое курирует экспортный контроль, заявило о планах продолжать обновлять ограничения на поставки технологий в Китай.

Ранее США ввели санкции против 93 компаний из Китая, Турции, ОАЭ, Индии, Киргизии и Южной Кореи. Американское правительство обвинило зарубежные структуры в том, что они поставляли в Россию электронику, которую использовали российские военные.