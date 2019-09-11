США ввели новые санкции против Хамас, ИГ* и КСИР

Вашингтон ввел новые санкции против террористических группировок «Исламское государство (ИГ*), «Аль-Каида»*, Хамас и представителей Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Об этом на брифинге в Белом доме заявили министр финансов США Стивен Мнучин и госсекретарь Майкл Помпео.

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«С помощью предоставленного президентским указом инструментария Минфин ввел санкции против 15 физических и юридических лиц, связанных с террористическими группировками. Сегодняшнее решение направлено, в частности, против организаций, связанных с [радикальным палестинским движением] ХАМАС, ИГ*, „Аль-Каидой“* и КСИР», — сказал Мнучин.

10 сентября вступил в силу подписанный президентом США Дональдом Трампом обновленный указ о борьбе с терроризмом. В соответствии с документом, опубликованном на сайте казначейства, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) получило новые инструменты для борьбы с террористическими организациями.

Усиленные полномочия позволят американским властям лишить террористов ресурсов, необходимых для осуществления их разрушительной деятельности.

В частности, привлекая к ответственности иностранные финансовые учреждения, которые будут вести с ними дела.

* — террористические организации, запрещены в РФ.