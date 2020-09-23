США ввели новые санкции против граждан России
Соединенные Штаты составили новые санкционные списки. В них попали восемь россиян и выходцев из нашей страны, а также семь организаций в России и Финляндии.
РИА «Новости» опубликовало списки:
1. Борис Гайкович;
2. Елена Иванова;
3. Евгений Ходотов;
4. Никита Ковалевский;
5. Надежда Кучумова;
6. Александр Кузин;
7. Дмитрий Сытый;
8. Владислав Занин.
Компании:
1. Acex OY;
2. GCH Finland OY;
3. Lobaye Invest;
4. «М-Финанс»;
5. НПП ПТ «Океанос»;
6. Optima Freight OY;
7. Unicum Trade OY.