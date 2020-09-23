США ввели новые санкции против граждан России

Соединенные Штаты составили новые санкционные списки. В них попали восемь россиян и выходцев из нашей страны, а также семь организаций в России и Финляндии.

РИА «Новости» опубликовало списки:



1. Борис Гайкович; 2. Елена Иванова; 3. Евгений Ходотов; 4. Никита Ковалевский; 5. Надежда Кучумова; 6. Александр Кузин; 7. Дмитрий Сытый; 8. Владислав Занин. Компании: 1. Acex OY; 2. GCH Finland OY; 3. Lobaye Invest; 4. «М-Финанс»; 5. НПП ПТ «Океанос»; 6. Optima Freight OY; 7. Unicum Trade OY.