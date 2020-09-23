facebook_pixel
    23 сентября 2020, 17:21

    США ввели новые санкции против граждан России

    Екатерина Керсипова

    Соединенные Штаты составили новые санкционные списки. В них попали восемь россиян и выходцев из нашей страны, а также семь организаций в России и Финляндии.

    РИА «Новости» опубликовало списки:

    1. Борис Гайкович;

    2. Елена Иванова;

    3. Евгений Ходотов;

    4. Никита Ковалевский;

    5. Надежда Кучумова;

    6. Александр Кузин;

    7. Дмитрий Сытый;

    8. Владислав Занин.

    Компании:

    1. Acex OY;

    2. GCH Finland OY;

    3. Lobaye Invest;

    4. «М-Финанс»;

    5. НПП ПТ «Океанос»;

    6. Optima Freight OY;

    7. Unicum Trade OY.

    Новости SMI.FM