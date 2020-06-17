США ввели новые санкции против Башара Асада и Сирии

Вашингтон объявил о новых антисирийских санкциях, под которые подпадают президент страны Башар Асад и его жена. Так Штаты собираются лишить его доходов и поддержки в ведении войны.

«Мы вводим санкции против Башара Асада и его жены Асмы, а также против Мухаммеда Хамшо (один из крупнейших предпринимателей Сирии — прим.ред.)», — говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео, его цитирует ТАСС.

По словам Помпео, санкции вводятся в рамках «закона Цезаря» и исполнительного указа 13894 и означают начало кампании по давлению на Асада, чтобы у него не было возможности поддерживать войну и «зверства против сирийского народа».

Госсекретарь отметил, что новые санкции не касаются оказания гуманитарной помощи. Вашингтон продолжит ее предоставлять, в том числе в районах, которые находится под контролем правительства Асада.

«Закон Цезаря» — это Закон о защите гражданских лиц в Сирии Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019. По этому документу американцы могут распространять санкции не только на Сирию, но и на другие страны, которые ее поддерживают. Закон назвали в честь фотографа вооруженных сил Сирии, который тайно вывез из страны тысячи снимков, подтверждающих нарушения прав в САР.