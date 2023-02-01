Мир 01 февраля 2023, 21:27 США ввели новые антироссийские санкции Минфин США объявил о санкциях против 12 компаний, связанных с Россией Википедия

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Министерство финансов США расширило санкционный список против России. В него вошли десятки физических и юридических лиц, говорится в опубликованном документе на сайте американского ведомства.

«OFAC ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, причастных к сети для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса», — отмечено в сообщении.

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Таким образом, Соединенные Штаты ввели ограничения против 10 физических лиц и 12 компаний, связанных с Россией. Речь идет об организациях из Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии и Сингапура.

Американское ведомство сочло указанные организации причастными к усилиям по обходу антироссийских санкций.

Накануне в санкционный список США попали высокопоставленные сотрудники администрации президента России — Александр Харичев и Борис Рапопорт. В декабре 2022 года Соединенные Штаты сообщили о санкциях против 15 членов Центральной приемной комиссии России, в их числе оказались председатель ЦИК Элла Памфилова, ее заместитель Николай Булаев и секретарь комиссии Наталия Бударина.