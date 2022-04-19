США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Соединенные Штаты Америки ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия, об этом сообщала вице-премьер страны Камала Харрис во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния.

На решение правительства США повлияли испытания российской противоспутниковой системы, которая в ноябре прошлого года сбила неработающий космический аппарат «Целина-Д», сообщили американские СМИ. В США и НАТО опасались, что облако обломков опасно для космических аппаратов ряда государств.

О создании белорусско-российской группировки спутников связи заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Разрешительная способность космического аппарата дистанционного зондирования составляет 35 сантиметров, что позволит разглядеть небольшой предмет типа спичечного коробка, заявил белорусский лидер. Такая техника особенно необходима на фоне спецоперации на Украине, это позволит российским войскам получить дополнительное преимущество.