Мир 24 февраля 2023, 18:12 США ввели экспортные ограничения в отношении Авиационного комплекса имени Ильюшина Минторг США ввел ограничения на экспорт против комплекса имени Ильюшина и институтов РАН Unsplash

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США в рамках новых антироссийских санкций ввели экспортные ограничения в отношении Авиационного комплекса имени Ильюшина. Об этом сообщила пресс-служба американского Минторга.

В список предприятий, подпавших под экспортные ограничения, также вошли Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, ракетный центр имени академика Макеева, Институт прикладной математики имени Келдыша, Научно-исследовательский институт системных исследований РАН.

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Минторг Соединенных Штатов также добавил в санкционный список технопарк «Сколково» и связанные с ним компании.

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Помимо этого, США расширили в отношении России и Белоруссии перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши. В список вошли 276 наименований.

Кроме того, 24 февраля Госдеп включил в расширенный список санкций 10 российских министров, среди которых глава Минэнерго Николай Шульгинов, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.

Всего в перечень были добавлены 22 россиянина. Помимо прочих, под американскими санкциями оказались министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков и замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов.