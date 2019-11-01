США ввели дополнительные санкции против Ирана

Ограничительные меры касаются строительного сектора и иранской ракетной программы, уточняется в материале.

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«Это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить „время прорыва“ к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения», — приводит РИА «Новости» выдержку из распространенного в пятницу сообщения госдепартамента США.

В частности, под ограничительные меры попадет строительный сектор Ирана как «прямо или косвенно контролируемый Корпусом стражей Исламской революции (КСИР)». Отмечается, что это позволяет Соединенным Штатам препятствовать приобретению Ираном «стратегических материалов для КСИР, их строительного сектора и программ, касающихся распространения оружия».

Будет введен запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, угля, графита и программного обеспечения для этого сектора.

Под запрет также попадают четыре вида материалов (разновидности стальных труб, фольги и т. п.), которые, как считают Соединенные Штаты, могут использоваться в ракетной или ядерной программах.