США ввели антитурецкие санкции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции из-за проведения ею военной операции в Сирии. Они коснулись высших чиновников и зампреда правящей партии.

В список запретительных мер попали трое граждан Турции, включая бывшего главу Генштаба ВС и нынешнего министра обороны. Санкции также затронут министерства обороны и энергетики.

Трамп рассказал о санкциях против Турции из-за вторжения в Сирию Подробнее

«Исполнительный указ дает Министерству финансов и Госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», — цитирует РИА «Новости» письменное заявление госсекретаря США Майка Помпео.

Как уточнил Минфин США, под санкции попали министры обороны и энергетики Хулуси Акар и Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Агентство также сообщило, что в ближайшее время Анкару посетит высокопоставленная делегация США. Дипломатам стало известно, что в ходе операции Турции свободу получили некоторые боевики «Исламского государства» (ИГ — запрещенная в России террористическая организация). Пока неизвестно, сколько их было.

В соцсетях Трамп сообщил, что в рамках санкций он намерен увеличить на 50% таможенные тарифы на ввоз турецкой стали и прекратить переговоры с Анкарой относительно торговой сделки на 100 миллиардов долларов.

9 октября, в день начала турецкой операции «Источник мира», Трамп предупредил, что может зайти «гораздо дальше, чем просто санкции».

Газета «Известия» сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и потребовал немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

«Соединенные Штаты Америки не дали зеленый свет Турции для вторжения в Сирию», — заявил вице-президент США Майк Пенс агенству Reuters.