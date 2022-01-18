Власти США намерены объявить санкции против четырех «пророссийских сепаратистов» на Украине. Ограничительные меры введут 20 января, сообщило издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, американские санкции должны оказать дипломатическое давление на Россию. С помощью ограничительных мер Америка хочет отговорить страну от вторжения на Украину.

Санкции затронут как минимум четырех «пророссийских сепаратистов». Речь идет о заморозке активов этих людей в США. При этом издание не уточнило, против кого именно объявят санкции. Ожидается, что власти официально введут ограничения в четверг, 20 января.

Как заявили источники газеты, санкции против украинцев, а не российских властей, говорят о «некоторой нерешительности» администрации США по отношению к прямым действиям против России. Страна надеется на дипломатическое решение связанного с Украиной вопроса.

Западные страны в последнее время все чаще стали говорить о «российской угрозе». Они считают, что Россия готовит военное вторжение на Украину. При этом российские власти ни раз опровергали подобные заявления.