Мир 19 июля 2023, 09:34 США введут ограничения против Киргизии за обход антироссийских санкций — СМИ WP: США введут экономические меры против Киргизии за якобы обход антироссийских санкций РИА «Новости»

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Власти США начали подготовку экономических мер в отношении Киргизии, которую заподозрили в обходе антироссийских санкций, сообщили источники газеты The Washington Post. По их информации, бывшую советскую республику собрались принудить прекратить поставку в Россию товаров из ограничительных списков.

Американские чиновники назвали Киргизию «гористой, не имеющей выхода к морю» страной, которая якобы стала домом для компаний, поставляющих в Россию подсанкционные товары из Европы и Азии.

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«Администрация [президента США Джо] Байдена готовит новые экономические меры, чтобы оказать давление на страну для прекращения этой торговли», — отметили собеседники издания.

Они добавили, что санкции в отношении Киргизии могут ввести уже на этой неделе. Какие именно меры собрались применить США, пока неизвестно.

Западные страны ужесточили санкционную политику в отношение России в прошлом году. Несмотря на многочисленные ограничения, финансирование проведения спецоперации продолжилось в полном объеме, подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.