Мир 04 января 2024, 23:46 США введут санкции из-за сотрудничества России с КНДР и Ираном Белый дом: США намерены ввести санкции против сотрудничества России с КНДР piqsels

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Власти США планируют ввести новые санкции против военного сотрудничества России с Ираном и КНДР. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, новые санкции коснутся «тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также РФ и Ираном». Он также заверил, что Вашингтон продолжит публиковать информацию о «поставках оружия из КНДР и Ирана в Россию».

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При этом представитель Белого дома не привел доказательств своим утверждениям о том, что Россия якобы использует ракеты, полученные от КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бездоказательными обвинения некоторых западных стран о якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи.

Ранее Госдепе заявил о планах предпринять шаги, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству Северной Кореи и России.