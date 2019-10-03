США введут новые торговые пошлины против ЕС

В мае 2011 года Апелляционный орган ВТО подтвердил, что четыре государства-члена ЕС (Германия, Франция, Великобритания и Испания) предоставили европейскому авиастроительному концерну Airbus более 18 миллиардов долларов субсидированного финансирования. Это привело к значительным потерям продаж крупных гражданских самолетов Boeing и нанесло серьезный ущерб авиакосмической промышленности США.

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В ответ с 18 октября 2019 года будут введены торговые пошлины на европейские самолеты в размере 10%, а на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС — 25%.

Меры в основном коснутся Франции, Германии, Испании и Великобритании и охватят предметы роскоши, вино и другие спиртные напитки производителей Dom Perignon и Moet&Chandon, а также изделия из кожи брендов Givenchy и Louis Vuitton.

«Мы ожидаем вступить в переговоры с Европейским союзом, направленные на решение этого вопроса таким образом, чтобы это было выгодно американским работникам», — добавил торговый представитель США.

Ранее стало известно, что американская корпорация Boeing в первый день международного авиасалона в аэропорту Ле-Бурже не заключила ни одного контракта. Главный конкурент американцев, европейский концерн Airbus за день заключил контракты на поставку и обслуживание 123 лайнеров.