Мир 09 декабря 2022, 07:53 США введут новые санкции в отношении России и Китая WSJ: в рамках ограничений в США заморозят активы чиновников и бизнесменов РИА «Новости»

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США заявили, что в пятницу, 9 декабря, представят новые санкции в отношении России и Китая. Причина введения ограничений — якобы нарушение прав человека и поддержка КНП незаконного рыболовства в Тихом океане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в рамках рестрикций планируется заморозить в США активы высокопоставленных правительственных и военных чиновников, а также бизнесменов. Санкции введут против обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека. Попавшим под ограничения ограничат въезд в США и запретят иметь деловые отношения с американскими компаниями.

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Кроме того, санкции могут усложнить международные поездки и финансирование. По информации газеты, США также готовят санкции против нескольких российских предприятий оборонной промышленности и ЦИК РФ.

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Америка намерена ввести ограничения в отношении почти 170 крупных китайских организаций, которые, по мнению Вашингтона, занимаются незаконным рыболовством в Тихом океане.

США начнут сдерживать аресты американцев за рубежом с помощью санкций.