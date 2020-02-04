Если Россия решит прокладывать оставшиеся километры трубопровода «Северный поток — 2» самостоятельно, Конгресс США примет новый пакет санкций против проекта. Вашингтон сделает все, что в его силах, чтобы не допустить ввода газопровода в эксплуатацию.

Об этом немецкому изданию Handelsblatt сообщили дипломатические источники в Вашингтоне.

Санкции могут быть приняты уже в феврале или марте. Они ударят по европейским инвесторам газопровода или компаниям, желающим купить газ из российского трубопровода.

Экономические круги встревожены этим. Предсказывать опасность новых запретительных мер пока никто не решается, но деловые круги «внимательно следят за ситуацией».

Она может заметно ухудшиться, но правительство Германии не прекращает бороться за судьбу газопровода. Его строительство по-прежнему может завершиться в «разумные сроки», оно почти закончено. Отсутствуют только 150 километров трубопровода.

После принятия оборонного бюджета США, в котором оговорено противодействие «Северному потоку -2» и «Турецком потоку», попавшая под санкции швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой северного газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

Американский сенатор Тед Круз в письме к ее генеральному директору пригрозил уничтожить фирму с помощью юридических и экономических запретительных мер. После этого суда компании вернулись в порт приписки и прекратили работы на морском дне.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва сможет достроить трубопровод без привлечения иностранных партнеров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.