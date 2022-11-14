Мир 14 ноября 2022, 07:01 США введут новые санкции против покупателей военных технологий для спецоперации на Украине Reuters: министр финансов США Йеллен объявила о новых санкциях против ВПК России Unsplash

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в кулуарах саммита G20, что страна введет новые санкции. Ограничения коснутся транснациональной сети частных лиц и компаний, которые занимались закупкой военных технологий для боевых действий России на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.

Пострадают 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе финансовые посредники. Джанет Йеллен отказалась уточнить журналистам, где находятся эти компании, и перечислить военные технологии. Она посоветовала дождаться официального заявления США в понедельник.

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«Это часть наших более масштабных усилий, направленных на то, чтобы сорвать военные действия России и лишить ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля» — сказала министр финансов США.

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Ранее Минфин США уже вводил санкции против крупных российских военно-промышленных компаний, а Министерство торговли запретило экспортировать компоненты американского производства и технологии для военной техники.

Агентство предположило, что новые санкции не затронут Иран. Эту страну обвинили в поставках беспилотников для ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Однако иранские военные и промышленные предприятия и так находятся под жесткими санкциями из-за ядерных разработок.