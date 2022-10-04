США введут новые санкции против Ирана | 360°

Мир 04 октября 2022, 01:17 Поделиться Telegram

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Viber США введут новые санкции против Ирана Президент США Байден: против властей Ирана введут санкции за насилие над протестующими РИА «Новости»

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Американская администрация на этой неделе введет новые санкции против официальных лиц Ирана, которых в США считают причастными к насилию в отношении демонстрантов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Американский лидер выразил обеспокоенность в связи с информацией о «насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин». Он подчеркнул, что эти категории граждан требуют равных прав.

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«На этой неделе США введут новые меры против тех, кто осуществляет насилие в отношении мирных протестующих. Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать», — пояснил Байден.

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Акции протеста прокатились волной по крупным городам Ирана после гибели 22-летней Махсы Аминии. Девушка была задержана полицией нравов из-за «неправильного» ношения хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, врачи не смогли спасти задержанную.

Накануне в провинции Лурестан иранские правоохранительные силы задержали более 10 протестующих. В ЕС рассматривают различные варианты реагирования на происходящее в Иране.

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