США вступились за адептов «Свидетелей Иеговы»* в России

«Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых членов «Свидетелей Иеговы»* из Саратова за мирную религиозную практику», — заявила Ортагус.

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Она отметила, что США призывают Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить «ошибочно обвинять „Свидетелей Иеговы“* в экстремизме».

19 сентября Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов «Свидетелей Иеговы»* виновными по статье УК РФ «Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Двоим фигурантам дела назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, одному — дали три года, а еще троим — по два года года. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

* «Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.