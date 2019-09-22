  • США вступились за адептов «Свидетелей Иеговы»* в России

    22 сентября 2019, 09:57

    Андрей Иванов

    Пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус назвала организацию «Свидетели Иеговы»* мирной религией. На своей странице в Twitter она выразила обеспокоенность по поводу приговоров, которые вынесли в России шестерым членам организации, и призвала уважать права этих людей.

    «Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых членов «Свидетелей Иеговы»* из Саратова за мирную религиозную практику», — заявила Ортагус.

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    Она отметила, что США призывают Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить «ошибочно обвинять „Свидетелей Иеговы“* в экстремизме».

    19 сентября Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов «Свидетелей Иеговы»* виновными по статье УК РФ «Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

    Двоим фигурантам дела назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, одному — дали три года, а еще троим — по два года года. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

    * «Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.