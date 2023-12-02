Мир 02 декабря 2023, 03:45 США встревожились из-за возможной потери важного союзника Профессор Федяшин: Израиль может перейти на сторону КНР из-за упадка США Unsplash

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Интоксикация американских элит морализаторством привела к упадку США, а это может привести к потере союза с Израилем. Еврейское государство может начать смотреть в сторону Китая, написал в статье для журнала National Interest профессор Американского университета Антон Федяшин.

«После 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, и в результате Штаты не только теряют геополитический статус гегемона, но и совершают ошибки в борьбе со своим упадком», — написал профессор.

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Причиной упадка эксперт считает «интоксикацию элит» морализаторством, а также американскую идею деления мира на «плохие и хорошие» страны. В геополитике произошел «тектонический сдвиг» и США отстраняют от решений по вопросам безопасности на Евразийском континенте. При таком раскладе вполне возможно, что Израиль начнет «посматривать» в сторону Китая при планировании своей политики, предположил Федяшин.

Ранее Китай подготовил документ по урегулированию конфликта Израиля и Палестины, который состоит из пяти пунктов. В одном из них указано, что необходимо восстановить законные права местных жителей и создать независимую Палестину на основе границ с 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.