США встретили Новый год спуском хрустального шара. Видео

В США Новый год встретили традиционным спуском хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Сейчас 2020-й наступил в большинстве штатов, через пару часов Новый год отметят и на Гавайских островах.

На традиционный спуск хрустального шара, как пишет ТАСС, пришли посмотреть в этом году около одного миллиона человек: жителей Нью-Йорка и туристов. Еще около миллиарда человек следили за церемонией по телевизору или интернету.

Спуск шара проходит под отсчет времени, который продолжается минуту. В этот раз им руководила группа учителей и школьников из Нью-Йорка, которые выступают за предотвращение изменения климата на планете. Именно они вместе мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио нажали кнопку, которая привела в движение хрустальный шар.

В честь праздника на Таймс-сквер в ночь на 1 января проходил шестичасовой концерт. Среди приглашенных звезд канадская актриса и певица Аланис Мориссетт, нью-йоркские группы X Ambassadors и Village People, американская кантри-исполнительница Лорен Элейна.

Шар имеет диаметр 3,6 метра и массу 5,3 тонны. Он изготовлен из почти 2,7 тысячи хрустальных треугольников. К каждому Новому году создают новый шар, изменяя порядок расположения хрустальных пластинок. В этот раз они сложились в орнамент под названием «Дар доброй воли». Узор, напоминающий ананасы, символизирует гостеприимство и доброжелательность.